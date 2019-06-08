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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Eşini ve çocuğunu beklerken maganda kurbanı oldu

Eşini ve çocuğunu beklerken maganda kurbanı oldu

cenazeden görüntü

İlk Müdahale Maganda Kurşunu Gözyaşı Yaşlı Adam Adli Tıp Kurumu 

-helallik alınması
-babanın gözyaşlarına boğulması
-ailesinden görüntü
-genel ve detay görüntüler

( BURSA )- Maganda kurşununa kurban giden adam son yolculuğuna uğurlandı BURSA

- Bursa'da kahvede arkadaşları ile oturduğu sırada sırtına isabet eden maganda kurşunuyla hayatını kaybeden adam son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Osmangazi'ye bağlı Tahtakale'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla kahvede oturan Mülayim Hastürk (47), birden masaya yığıldı. Hastürk'ün imdadına koşan arkadaşları yaptıkları kontrollerde sırtından kan geldiğini gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mülayim Hastürk'e ilk müdahalede bulundu. Sırtına etraftan atılan bir silahtan çıkan serseri kurşunun girdiği tespit edilen yaşlı adam hemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastürk burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hastürk’ün Karacabey’den dönen eşi ve çocuklarını almak için kahvede beklediği öğrenildi. Hastürk’ün kahvede bir çay içip oradan da garaja giderek eşi Yasemin ve oğlu Harun Erkin’i almaya gideceği ortaya çıktı. Hastürk adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından evinin yakınında bulunan Aydede Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Öte yandan Hastürk’ün acılı babası Harun Hastürk oğlunun tabutu başında gözyaşı döktü.
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