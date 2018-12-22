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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü - BURSA Video

Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü - BURSA Video

- Ekiplerin evin önünde bekleyişi - Öldürülen kadın ve çocuğun cesedinin cenaze aracına konulmasıEşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdüBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü.Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki evinde Oğuzhan Kayalp (25) henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Zuhal Kayalp ile tartışmaya başladı.
Gürültüleri duyan komşular durumu polise bildirdi.İkamete gelen polis ekiplerini içeri almayan Oğuzhan Kayalp, uzun süre direndi.Kayalp'in ikna olmaması üzerine kapıyı kırarak eve giren polis ekipleri, boğazlarından bıçaklanan Zuhal ile çiftin 5 aylık bebekleri Kayra Kayalp'in öldüğünü belirledi.Şüpheli Oğuzhan Kayalp, gözaltına alındı.Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bebek Polis Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

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