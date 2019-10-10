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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Eşini tek kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Eşini tek kurşunla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Mehmet Dik'in sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Cinayet Trol 

-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i tabancayla vurarak öldüren Mehmet Dik, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre olay, Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, Mehmet Dik (30) ile eşi Gizem Vural Dik (27) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Mehmet Dik, tabanca ile eşi Gizem Vural Dik'e tabanca ile ateş etti. Başından yaralanan Gizem Vural Dik, olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi eşi Mehmet Dik ise akrabasını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyerek kayıplara karıştı. Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Dik'i suç aleti ile beraber yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen Mehmet Dik, adliyeye sevk edildi.
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