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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı - NİĞDE

Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı - NİĞDE

- Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandı - Adliye binası - Zanlıların adliyeye getirilmesi Niğde 'de cinayet - Eşini öldürüp kayınvalidesini yaralayan zanlı tutuklandıNİĞDE (AA) - Niğde 'de ayrılma aşamasında olduğu karısını tabancayla öldürüp kayınvalidesini ağır yaralayan kişi tutuklandı.Ayrılma aşamasındaki eşi Sibel Y'yi (33) tabancayla öldürüp kayınvalidesi Şadiye Y'yi (53) yaralayan C.Y ile şikayet üzerine gözaltına alınan babası K.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen C.Y, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı, K.Y. serbest bırakıldı.C.Y, yaklaşık 10 gündür küs olduğu ayrılma aşamasındaki eşi Sibel Y. (33) ile görüşmek üzere gittiği kayınvalidesi Şadiye Y'nin (53) evinin bulunduğu merkez Selçuk Mahallesi'nde, yaşanan tartışmanın ardından tabancayla eşini öldürüp kayınvalidesini yaralamıştı. C.Y. ile babası K.Y. gözaltına alınmıştı.

Kayınvalide Valid Cinayet Irak 

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