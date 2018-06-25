Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Eşini öldüren kadına haksız tahrik indirimi istendi Haberi

Eşini öldüren kadına haksız tahrik indirimi istendi Haberi

arşiv görüntüler ve fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Uyuşturucu Madde Tahrik İndirimi Sığınma Evi Kadın Sığınma Meşru Müdafa 


- Pendik’te tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilen kadın hakkında “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Pendik'te tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldüren Betül Filiz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Birçok kez kadın sığınma evine gitti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 yıllık evli olan Sedat Filiz ile eşi Betül Filiz'in birlikte Pendik'te ikamet ettikleri, Sedat Filiz'in uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı ve eşine karşı kötü muamelede bulunduğu, herhangi bir işte çalışmadığı anlatıldı. Şüpheli Betül Filiz'in de bu durumlar nedeniyle 8-9 kez kadın sığınma evine gittiği ancak eşinin ısrarları nedeniyle eve geri döndüğü belirtildi. İnternetten av tüfeği satın aldı İddianamede, Sedat Filiz'in olay tarihinden bir gün önce internetten sipariş ederek av tüfeği satın aldığı, 6 Nisan 2018 tarihinde ise Sedat Filiz'in akşam saatlerinde yine uyuşturucu madde alarak eşiyle tartıştığı, hakaret ederek ölümle tehdit ettiği ve tartışmanın ardından uyuduğu anlatıldı. Eylemi haksız tahrik altında işlediği kaydedildi Şüpheli Betül Filiz'in eşi Sedat Filiz'in arkasında bulunan av tüfeğini alarak eşine doğru ateş ederek öldürdüğü belirtilirken, şüpheli Betül Filiz'in haksız tahrik altında üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı. Şüpheli Betül Filiz'in, "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Olayın geçmişi Pendik'te, 5 çocuk annesi Betül Filiz, 6 Nisan'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece olayın meşru müdafaa kapsamında kalma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılan Filiz, savcısının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı. (ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
İstanbul'da Fabrika Yangınıİstanbul'da Fabrika Yangını
Havalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı ÇıktıHavalimanında Yolcu Bagajından Burma Piton Yılanı Çıktı
Ağaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini YaktıAğaçlık Alana Giden Kadın Benzinle Kendini Yaktı
Teröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik OperasyonTeröristlerin Barınma Alanlarına Yönelik Operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı