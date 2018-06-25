Eşini öldüren kadına haksız tahrik indirimi istendi



- Pendik’te tartıştığı kocasını av tüfeği ile öldürdüğü iddia edilen kadın hakkında “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Pendik'te tartıştığı kocasını av tüfeğiyle öldüren Betül Filiz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Birçok kez kadın sığınma evine gitti Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 15 yıllık evli olan Sedat Filiz ile eşi Betül Filiz'in birlikte Pendik'te ikamet ettikleri, Sedat Filiz'in uzun süredir uyuşturucu madde kullandığı ve eşine karşı kötü muamelede bulunduğu, herhangi bir işte çalışmadığı anlatıldı. Şüpheli Betül Filiz'in de bu durumlar nedeniyle 8-9 kez kadın sığınma evine gittiği ancak eşinin ısrarları nedeniyle eve geri döndüğü belirtildi. İnternetten av tüfeği satın aldı İddianamede, Sedat Filiz'in olay tarihinden bir gün önce internetten sipariş ederek av tüfeği satın aldığı, 6 Nisan 2018 tarihinde ise Sedat Filiz'in akşam saatlerinde yine uyuşturucu madde alarak eşiyle tartıştığı, hakaret ederek ölümle tehdit ettiği ve tartışmanın ardından uyuduğu anlatıldı. Eylemi haksız tahrik altında işlediği kaydedildi Şüpheli Betül Filiz'in eşi Sedat Filiz'in arkasında bulunan av tüfeğini alarak eşine doğru ateş ederek öldürdüğü belirtilirken, şüpheli Betül Filiz'in haksız tahrik altında üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı. Şüpheli Betül Filiz'in, "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. Olayın geçmişi Pendik'te, 5 çocuk annesi Betül Filiz, 6 Nisan'da tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece olayın meşru müdafaa kapsamında kalma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılan Filiz, savcısının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı. (ÖY-

