Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve iki erkek kardeşi tutuklandı - TEKİRDAĞ

Eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve iki erkek kardeşi tutuklandı - TEKİRDAĞ

- Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri Tekirdağ 'daki cinayet - Süleymanpaşa'da eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve iki erkek kardeşi tutuklandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın ve iki kardeşi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, eşi Barış Kıvıran'ı (25) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Çiçek Kıvıran (24), annesi Reyhan ve ağabeyleri Savaş ve Erol Akçıl'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, daha sonra adliyeye getirildi.
Nöbetçi hakimlik Çiçek Kıvıran, Savaş Akçıl ve Erol Akçıl'ın tutuklanmasına karar verirken, Reyhan Akçıl, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekirdağ 'da dün meydana gelen olayda, Çiçek Kıvıran, tartıştığı eşi Barış Kıvıran'a pompalı tüfekle ateş etmişti.Barış Kıvıran, olay yerinde yaşamını yitirirken Çiçek Kıvıran, annesi ve ağabeyleri gözaltına alınmıştı.

Adli Kontrol Pompalı Tüfek Cinayet Irak Trol 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı