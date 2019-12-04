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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Eşini kaynar suyla yakan koca bu kez tutuklandı

Eşini kaynar suyla yakan koca bu kez tutuklandı

Tutuklanan kocanın adliyeden çıkması

Acil Servis Adli Kontrol Akalan 112 Acil Servis Kaynar 

-Polislerin kolunda yürümesi
-Polis aracına binmesi
-Polis aracının cezaevine gidişi
-Adliye dış görüntüsü
-arşiv görüntüler

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan koca, yeniden gözaltına alınarak bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi S.K. (61), evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşi 1 çocuk annesi 54 yaşındaki D.K.'yi darp ederek yere yatırıp sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine dökerek yaktı. Yaralanan kadın, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öfkeli koca ise kaçarak kayıplara karıştı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan koca S.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının talimatıyla bugün tekrar polis tarafından gözaltına alınan S.K., yeniden Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından bu kez tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.K., akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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