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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Eşini defalarca bıçaklayıp yol kenarına attı

Eşini defalarca bıçaklayıp yol kenarına attı

Olay yerinde polis ekipleri

Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Ameliyat 

-Kadının şalını ve kanlar
-Hastaneden detay
-Genel

( ELAZIĞ )- Elazığ'da bir kişi dini nikahlı eşini defalarca bıçakladıktan sonra yol kenarına atıp kaçtı ELAZIĞ

- Elazığ'da bir kişi, karısını defalarca bıçakladıktan sonra yol kenarına attı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli kocanın yakalanması için polis çalışma başlattı. Olay, bugün merkeze bağlı Zafran Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şüpheli koca T.H.(36) araç içinde dini nikahlı eşi 37 yaşındaki B.B'yi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı karnından ve sırtından bıçakladıktan sonra yol kenarına attı. Şüpheli koca olay yerinden aracıyla kaçarken, yaralı kadını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan kadın ambulansla Fırat Üniversitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan kadın ameliyata alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler ise şüpheli T.H'nin yakalanması için başlattığı çalışmada aracına ulaştı. Polisin, şüphelinin yakalanması geniş çaplı başlattığı soruşturmasını sürdürdüğü öğrenildi.
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