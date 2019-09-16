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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eşini defalarca bıçaklayan zanlı tutuklandı

Eşini defalarca bıçaklayan zanlı tutuklandı

yaralı kadın detayları

( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ

İlk Müdahale Polis Akalan Polis Ekipleri Yaralı Kadın 


- Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanan Elif Ç. ağır yaralandı. Talihsiz kadın tedavi altına alınırken, polis tarafından yakalanan Tolga Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi, Namazgah Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Elif Ç, saat 23.00 sıralarında olayın meydana geldiği sokakta eşi Tolga Ç. ile karşılaştı. Çift arasında bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga Ç. yanında taşıdığı bıçakla Elif Ç’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Kanlar içinde kaldı Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalırken Tolga Ç. olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Elif Ç’yi ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olan Elif Ç. buradan Kırklareli Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bıçakla birlikte yakalandı Öte yandan polis tarafından yapılan araştırma sonucunda Tolga Ç, karısını yaraladığı bıçakla birlikte kıskıvrak yakalandı. Tolga Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece “Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (TEG-
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