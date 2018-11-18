Eşini darp ettiği için evden uzaklaştırma alan İşitme engelli şahıs intihar girişiminde bulundu

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( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'nın Kepez İlçesi’nde kendisi gibi işitme engeli eşini darp ettiği için evden uzaklaştırma alan işitme engelli şahıs elektrik direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerindeki refüjde bulunan yüksek gerilim hattının direğine tırmanan kişiyi görenler, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, direğe tırmanan kişinin kendisi gibi işitme engelli olan eşini darp ettiğini bu nedenle de 3 ay evden uzaklaştırma alan M.K., olduğunu belirledi. İşitme engelli olan M.K.'yi ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Daha sonra polis işitme engelli gencin ağabeyleri Salih ve Hüseyin’den yardım istedi. İtfaiye aracının sepetine binen ağabey Salih K., kardeşini ikna etmek üzere direğe çıkarıldı. Salih K., işaret dili kullanarak kardeşi ile uzun süre konuştu.

Salih K., kardeşi M.K.'yi ikna ederek itfaiye sepetine almayı başardı. Polis ekiplerine teslim edilen M.K., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. (SÇ)

