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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eşini boşanmak istediği için çekiçle öldürmüş

Eşini boşanmak istediği için çekiçle öldürmüş

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Polis A Haber Adli Tıp Polis Merkezi Sağlık Ekipleri 

-Adli tıptan çıkartılması
-Adli tıp kurumana getirilmesi
-arşiv görüntüler ve fotoğraflar eklenmiştir

( ADANA )- Adana'da karısını çekiç ve bıçakla öldürüp komşularına haber veren zanlının eşini, kendisinden boşanmak için öldürdüğü ileri sürüldü- Zanlı koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ADANA

- Adana'da eşini çekiç ve bıçakla öldürüp komşularına haber veren zanlının, eşini kendisinden boşanmak istediği için öldürdüğü ileri sürüldü. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Serinevler Mahallesi 3914 sokaktaki evde dün sabah meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Harun Ç. (45) sabah saat 08.30 sıralarında komşularının yanına gelerek 20 yıldır evli olduğu Sevda Ç.'yi (38) öldürdüğünü söyledi.

Komşular hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis Harun Ç.'yi gözaltına alıp evi kontrol etti. Bu arada olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Yapılan incelemede, Harun Ç.'nin eşini çekiçle kafasına ve yüzüne vurup, bıçakla da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Bunun üzerine zanlı, polis merkezine götürülerek sorguya alındı. Zanlının yapılan sorguda işsiz kaldığı için eşinin kendinden boşanmak istediğini dün sabah da kalkınca bu nedenle kavga çıktığını önce eşinin kafasına çekiçle vurduğunu daha sonrada bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Zanlı sorgusunun ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen zanlının tırnak örnekleri alınması için Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Zanlı burada tırnak örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. (FKE-
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