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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede İzle

Eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyede İzle

Adliyeden detay

Ürdün Kıskançlık Polis Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet 

-Cinayet şüphelisi Ferhat F.'nin adliyeye getirilişinden detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de, ‘kıskançlık’ iddialarıyla çıkan tartışmada eşi Hafize F.’yi bıçaklayarak öldüren zanlı Ferhat F., adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, dün Erenköy Mahallesi'nde Ferhat F. (26) ile eşi Hafize F. (35) arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıkmıştı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ferhat F. aldığı bıçakla eşi Hafize F.’yi yaraladı. Ağır yaralanan Hafize F., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hafize F., burada yapılan müdahalelere yanıt vermeyerek hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Ferhat F. ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan cinayet şüphelisi Ferhat F., emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Burada şüpheli, gazetecilerin ‘Neden öldürdünüz?’ sorusunu yanıtsız bıraktı.
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