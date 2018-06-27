Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı (2) - EDİRNE Haberi

Eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı (2) - EDİRNE Haberi



: - Zanlınınadliyeye getirişi Edirne 'de, eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındıEDİRNE (AA) - Edirne 'de, eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi, Şehit Cemil Ataseven Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında oturan Erkan S, henüz bilinmeyen nedenle eşi Melek S. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan S. eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.Komşuların sesleri duyarak haber verdiği polis, Melek S'yi evde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Melek S'nin öldüğünü tespit etti.Polis tarafından gözaltına alınan Erkan S'nin emniyette, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Polis Kıskançlık Sağlık Ekipleri Cinayet 

İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Erzurum'daki Cinayet Davasında Flaş GelişmeErzurum'daki Cinayet Davasında Flaş Gelişme
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı