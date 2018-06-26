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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Eşini bıçaklayarak kaçan koca: 'Allah belasını verdi' Haberi

Eşini bıçaklayarak kaçan koca: 'Allah belasını verdi' Haberi

Şahsın emniyetten çıkarılması

( BURSA ) Eşini bıçaklayarak kaçan koca: "Allah belasını verdi" BURSA

Akalan 


- Bursa'da boşanmak üzere olduğu eşi Ayşe T.'yi eve eşyalarını almaya geldiği sırada bıçaklayarak kaçan koca gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen koca gazetecilerin 'Neden yaptınız?' sorusuna, "Allah belasını verdi" şeklinde cevap verdi. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 19. Okul Sokak'ta geçen gün boşanmak üzere olduğu eşi Ayşe T.'yi eve eşyalarını almaya geldiği sırada bıçaklayıp kaçan Muhammet T., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Muhammet T., ifadesinde eşinin kendisine çocukları göstermediğini bu yüzden eşini bıçakladığını söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Muhammet T., kendisini görüntüleyen gazetecilerin, 'Neden yaptınız?' sorusuna "Allah belasını verdi" şeklinde cevap verdi. Muhammet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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