Eşini 88 yerinden bıçaklayarak öldüren cani koca adliyeye sevk edildi

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-cinayetin yaşandığı apartman

-polis ekiplerinin girişi

-komşuların açıklaması

-ölen kadının fotoğrafları



( EDİRNE ) - 2 çocuk annesi eşini 88 yerinden bıçaklayarak hunharca öldürmüş EDİRNE



- Edirne’de, dün gece sabaha karşı işlenen cinayette tartıştığı iki çocuk annesi eşini 88 yerinden bıçaklayarak öldüren adam adliyeye sevk edildi. Şahsın emniyetteki ilk sorgusunda cinayeti kabul ettiği ve karısını kıskançlık yüzünden öldürdüğü bildirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğündeki ilk sorgusu tamamlanan katil zanlısı M.S, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Katil zanlısı kocanın sol elinin cinayette kullandığı bıçak nedeniyle yaralandığı ve sargılı olduğu görüldü.

88 yerinden bıçaklamış Olay, dün gece 03.00 sıralarında Edirne Merkez Talatpaşa Mahallesi Şehit Cemil Ataseven Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce çalışmak için Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine giden E.S. ve iki çocuk annesi eşi M.S. bir süre sonra Edirne’deki evlerine geri döndü. İddiaya göre, aralarında anlaşmazlık bulunan E.S. ve M.S. arasında gece yarısı başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Öfkeli koca E.S, kavga sırasında iki çocuk annesi karısı M.S.'yi 88 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çiftin komşuları, E.S. ile M.S. arasında daha önce de kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşandığını, bir süredir Çorlu’da olduklarını ve öldürülen M.S.’nin Çorlu’da çalışmak istediğini ileri sürdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri koca E.S.’yi olay yerinde gözaltına aldı. 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen M.S.’nin hayatını kaybettiği bildirildi.



