Eşini 21 yerinden bıçakladı, “Yeşil gözlerine kurban olurum” dedi

( ANTALYA )- Antalya’da eşini 21 yerinden bıçaklayan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı ANTALYA



- Antalya’da eşini 21 yerinden bıçaklayan sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada eşini hala çok sevdiğini söyleyen sanık, savunması sırasında gözü yaşlı bir şekilde eşine dönerek, "O senin yeşil gözlerine kurban olurum. O yeşil gözlerinden akan her yaşa kurban olurum" dedi.

Olay, 13 Eylül Cuma günü sabah saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1597. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Karayollarında memur olarak çalışan Ayşe Seyidoğlu (51), işe gitmek için evinin önünde servis beklemeye başladı.

Bu sırada eşi Nizamettin Seyidoğlu (54), arkasından gelip Ayşe Seyidoğlu'nun ağzını tutarak 21 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Seyidoğlu, gördüğü tedavinin ardından hayatta kalmayı başarabildi. Olay günü yakalanan eski eş Nizamettin Seyidoğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sanığın yargılanmasına devam edildi. Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Kendisinin ve çocuklarının can güvenliğinin olmadığını söyleyen Ayşe Seyidoğlu, “Bu adam dışarıda olsa can güvenliğimiz hiç kalmayacak. Bunun vebali büyüktür” dedi.

Müşteki avukatları ise şikayetlerinin hala devam ettiğinin altını çizerek, sanığın indirim hükümleri uygulanmaksızın, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı ise sanığın ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını, gözaltı ve tutuklu kaldığı sürenin cezasından mahsubunu, atılı suçun niteliği dikkate alınarak tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.Sanık avukatı da müvekkilinin öldürme niyetiyle bu eylemi gerçekleştirmediğini söyleyerek, “İstese tek darbeyle öldürürdü. Lütfen bu konuyu dikkate alın” dedi.

"Keşke sevdiğimin çeyreği kadar sevseydi"Söz hakkı verilen sanık Nizamettin Seyidoğlu ise ağlayarak yaptığı savunmasında, eşini tasarlayarak bıçaklamadığını iddia etti. Sanık Seyidoğlu, “Bende o beyin yok ki tasarlama yapayım. Tasarlama bunların işi. Keşke Ayşe sevdiğimin çeyreği kadar beni sevse” dedi.

"O senin yeşil gözlerine kurban olurum"Sanık ardından 21 kez bıçakladığı eşine dönerek gözyaşlarıyla, “O senin yeşil gözlerine kurban olurum. O yeşil gözlerinden akan her yaşa kurban olurum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.Duruşma sonunda açıklamada bulunan Ayşe Seyidoğlu, sanığın konuşmalarının düzmece olduğunu söyledi.



Seyidoğlu, “Olayı mal davasına, şiddet davasına, seviyorum davasına çevirdiler. Hepsi yalan, düzmece. Buradan sayın hakim ve savcılarıma sesleniyorum. Bu adam rol yapıyor. Buna inanmasınlar. İndirim almak istiyor. Kesinlikle buna inanılmasın. Ne yapacaklarını artık bilmiyorlar” diye konuştu.

Eşinin savunmasında, “Ben onun yeşil gözlerine kurban olurum” söylemini eleştiren Seyidoğlu, “Kesinlikle ona inanmıyorum. İndirim almak istiyor. İstemeden böyle bir şey yapmış gibi göstermek istiyor. Sadece rol yapıyor. İnsanlar asla bunun bu haline inanmasınlar” dedi.





