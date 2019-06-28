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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis

Sedef Vatansever ve avukatının konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hapis Cezası Tutuklu Sanık Mahkeme Kararı Saldırı Basın Mensupları 


- Zeytinburnu’nda boşanma aşamasındaki eşi Sedef Vatansever’i 19 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden Tuncer Vatansever’in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme sanık Vatansever’in 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Zeytinburnu’nda 2 Şubat 2018’de eşi Sedef Vatansever’i 19 yerinden bıçaklayan Tuncer Vatansever’in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Tuncer Vatansever ile Sedef Vatansever ve avukatı hazır bulundu. "Ben de mağdurum" Duruşmada konuşan Sedef Vatansever'in avukatı Taha Erulaş, müvekkilinin ağır mağduriyet yaşadığını söyleyerek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Tuncer Vatansever ise öldürme niyeti olmadığını söyleyerek pişman olduğunu dile getirdi. Sanık Vatansever "Üzgünüm ve pişmanım. Keşke olmasaydı ben de mağdurum hayatım karardı" dedi.
Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti Tuncer Vatansever'in 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. " Normal bir adam olsa zaten 19 yerimden bıçaklamaz " Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına konuşan Sedef Vatansever, kararın sevindirici bir karar olmadığını söyleyerek "Maalesef güzel bir karar olmadı, sevindirici bir karar olmadı. Çıktığında bana aynı şeyleri yapacağını düşünüyorum. Kısa bir süre sonra açık ceza evinden çıkacak ve ben ne kendimi ne çocuğumu koruyabileceğim. Adalet kadının yanında diyorlar ama ben kadının yanında olduğuna da inanmıyorum zaten. Kadının yanında olsa iyi hal indirimi verilmezdi. Kadına karşı bir yasanın olduğunu düşünmüyorum ben. Kesinlikle pişman değil. Zaten ceza evinden mektuplar yollayıp tehditlerini de devam ettiriyor. Açığa çıktığı zaman da telefon tehditlerini devam ettirecek bundan eminim. Alkolik ruh hastası bir adam. Normal bir adam olsa zaten 19 yerimden bıçaklamaz normal bir şekilde ayrılır. Yıllarca uğraştım uğraşmaya devam edeceğim. Ben sokakta tek başıma yürüyemiyorum" dedi.
Sedef Vatansever'in avukatı Taha Erulaş ise iyi hal indirimi yapıldığını söyleyerek müvekkilinin olay sonucu mağduriyet yaşadığını aktardı. Avukat Erulaş cezaların caydırıcılığının olması gerektiğini ifade ederek verilen karar için istinaf yoluna başvuracaklarını ekledi. İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Zeytinburnu’nda 20 Şubat’ta, Sedef Vatansever (27) sürekli alkol kullandığını ve kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü 10 yıllık eşi Tuncer Vatansever (39)’in saldırısına uğradı. Tuncer Vatansever arkasından gelerek “Seni Öldüreceğim” diye bağırdığı karısını, elindeki bıçakla defalarca yaraladı. Ağır yaralanan Sedef Vatansever hastaneye kaldırılarak vücudundan kırılan bıçakların uçları çıkarıldı. Olaydan sonra kaçan ve daha sonra tutuklanan Tuncer Vatansever hakkında, ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. (ÖFA
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