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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Eşine yardım için girdiği lastik tamirhanesinde 34 yıldır çalışıyor

Eşine yardım için girdiği lastik tamirhanesinde 34 yıldır çalışıyor

Gülperi Yangöz arkasındaki lastikler ile röp.

Uttu 

-Gülperi Yangöz'ün lastik makinasında çalışmasından görüntü
-Detay

( DENİZLİ -ÖZEL) - 54 yaşındaki kadın 34 yıldır lastik tamirciliği yapıyor DENİZLİ

- Denizli’nin Buldan ilçesinde eşine yardım etmek için girdiği lastik tamirhanesinden bir daha çıkmayan kadın, 34 yıldır lastik tamir ediyor. Kadınlara çalışıp, üretmeleri konusunda mesajlar veren Gülperi Yangöz, "Kadınlar evde boş oturmasınlar, para kazansınlar, erkeklere muhtaç olmasınlar" dedi.
Buldan Oto Santral Garajı’nda lastik tamirhanesinde çalışan Yangöz, yaptığı işlerle erkeklere taş çıkartıyor. 54 yaşındaki Yangöz, 1985 yılında eşi Ali Yangöz ile evlendiklerinden itibaren eşine lastik tamirhanesinde yardım etmeye başladığını, mesleği öğrendikten sonra da mesleği sürdürdüğünü ifade etti.
Lastik tamirciliğinin zor ve ağır iş olduğunu dile getiren Yangöz, eşinin lastik pazarlama işi yaptığı için sürekli seyahat halinde olduğunu ve dükkanda bu yüzden kendisinin çalıştığını söyledi.

1985 yılından bu yana bu iş yaptığını aktaran Yangöz, "Evde boş oturup eşimin eline bakmaktansa bu işi yapıyorum. İki tane kız evladım var. Onları bu işten kazandığım parayla okuttum. Buldan’da lastikçilik yapan bütün ustaları ben yetiştirdim. Her türlü lastik tamirini yapıyorum. Bu iş erkek işi ama ekmek parası çalışıyorum işte. İşimi çok seviyorum. Yaşadığım müddetçe, sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmaya kararlıyım. Tüm kadınlara tavsiyem evde boş oturmasınlar, mutlaka bir iş yapsınlar eşlerinin eline bakmasınlar" dedi.

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