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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Eşine ve kayınvalidesine küstü, üstlerine kurşun yağdırdı

Eşine ve kayınvalidesine küstü, üstlerine kurşun yağdırdı

olay yerinden görüntü

Alışveriş Olay Yeri İnceleme Silahlı Saldırı Ağır Yaralı Polis Ekipleri 

-olay yeri inceleme polilerinden görüntü
-pohlislerden detay
-kurşun arayan polislerden görüntü
-anaokulundan korkarak çıkan çocuklardan görüntü
-detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de meydana gelen silahlı saldırıda bir erkek, küs olduğu gerekçesi ile eşine ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı. Edinilen bilgiye göre olay, Merkez Selçuk Mahallesi Özel Caddesi Girne Sokakta meydana geldi. Otomobil ile kayınvalidesinin evinin önüne gelen C .Y , iddiaya göre yaklaşık 10 gündür küs olduğu eşine ve onun yanında apartmana girmeye çalışan kayınvalidesine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonucunda C.Y ‘nin eşi 33 yaşındaki Sibel Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Kızı ile birlikte yolda yürüyen 85 yaşındaki kayınvalide Ş.Y. ise ağır yaralandı. Silahlı saldırının hemen ardından olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırının hemen ardından kendisine otomobiliyle kaçan C.Y. polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu bir alışveriş mağazasının önünde otomobilinin önü kesilerek yakalandı. Olayda hayatını kaybeden C.Y’nin eşi S. Y. Ömer Halisdemir Hastanesi Morguna gönderilirken, C.Y.'nin ilk belirlemelere göre 7 el ateş ettiği ağır yaralı Ş. Y. ise acil serviste tedavi altına alındı. C.Y.'nin işlediği cinayetle 2018 yılında erkek şiddetinden dolayı öldürülen kadın sayısı 84'ü bulurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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