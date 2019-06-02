Eşine laf attığını iddia ettiği şahsı sokak ortasında vurdu



- Bartın’da bir şahıs eşine laf attığını iddia ettiği şahıslara kurşun yağdırdı. Olay Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Y.Ö.D. ile Y.K. isimli şahıslar T.T. isimli şahsın eşine sokak ortasında laf attı. Bunu duyan T.T. eve giderek aldığı silahıyla olay yerine giderek 2 kişiye kurşun yağdırdı. Olayda Y.K. ağır şekilde yaralandı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Y.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Y.K.’yi yaralayan T.T. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

