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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Eşine kurşun yağdıran zanlı çelik yelekle adliyeye çıkarıldı

Eşine kurşun yağdıran zanlı çelik yelekle adliyeye çıkarıldı

Zanlıdan görüntü

Polis Bild Çelik Yelek Irak 

-Polis aracından görüntü
-Zırhlı araçtan görüntü
-Adliyeden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
-Arşiv Görüntüler
-Fotoğraf

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da eşine eşine kurşun yağdıran zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olay, dün Kayapınar ilçesine bağlı Diclekent semtinde yaşandı. İddiaya göre, çocuklarının bir etkinliğinden dönen Müzeyyen Boylu Issı, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı otomobilin içinde eşi ile tartıştı. Tartışma sonrası çocuğu ve eşini otomobilde bırakan Müzeyyen Boylu Issı, araçtan çıkarak yürümeye başladı.
Bu sırada aracını park eden Mesut Issı, çocuğunun yanında belinden çıkardığı tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Yüzüne ve karnına toplam 14 kurşun isabet eden Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından çocuğunu bıraktıktan sonra polise teslim olan Mesut Issı, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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