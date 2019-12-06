Eşinden şiddet gören kadın bir an önce boşanmak istiyor Haberi

-Jandarma ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı görevlileri ile ev içerisinde şiddet gören kadın ile konuşmalar

-Şiddet gören Tuğba Yiğit İnce ile röportaj



( KÜTAHYA )- Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelleri Tuğba Yiğit'e evinde ziyaret etti KÜTAHYA



- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ikamet eden 2 yaşında erkek çocuk annesi 22 yaşındaki Tuğba Yiğit İnce, 2017 yılında evlendiği kocasından şiddet görerek boşanma davası açtı. Boşanma süresi içerisinde ve evlilik hayatı boyunca şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın bir an önce boşanmak istediğini söyledi.



Tuğba Yiğit İnce'ye, sık sık evin yanında devriye gezen Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı personeller evinde ziyarette bulundu. Tuğba Yiğit İnce, boşanma aşamasındaki eşiyle buluştuğunda koluna darbe aldığını belirterek şunları söyledi, "Ben 2017 yılında evlendim. 14 ay eşimle beraber yaşadım. 2 senedir ayrıyım. Boşanma davası açtım. Üç defa mahkemeye katıldım. Girdiğim üç mahkemede de boşanmak istediğimi söyledim. Ama hakim boşamıyor. Eşim, 'karım ve çocuğumu seviyorum' diyor. Ama sonunda bana şiddet uyguluyor. Aslen Ordu Ünye'liyim, fakat eşimden anne ve babamı da korumak için Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine halam ile eniştemin yanına geldim. Çocuğum var ve çocuğum da mağdur durumda. Jandarma olsun, adalet olsun hep yanımda oldular, hepsine teşekkür ediyorum. Jandarma görevlileri sık sık gelerek halimi hatırımı soruyorlar, kendilerine hemen ulaşabiliyorum. 17 Aralık 'da darp edilmekten, 25 Aralık'ta da boşanma davam var. Ben eşimden boşanmak istiyorum. Hakim, eşim 'boşanmak istemiyorum' dedikçe boşamıyor. Bu dava uzadıkça darp edilmeye devam edeceğim. Ben bir an önce boşanmak istiyorum." dedi.





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