Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen kadının cenazesi alındı Haberi

--Adli tıptan görüntü

--Ege Üniversitesi Hastanesi'nden görüntü

-Arşiv görüntüler



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'in Ödemiş ilçesinde kocasından şiddet gördüğü iddia edilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Filiz Tekin'in (38) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. Ödemiş'te tarlalarda işçi olarak çalışan ve iddiaya göre sık sık eşi İ.T.'den şiddet gören iki çocuk annesi Filiz Tekin (38), yine iddiaya göre eşinden şiddet görmesi üzerine kız kardeşleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Travma sonucu menenjit geçirdiği öğrenilen Tekin'den dün gece acı haber gelmişti. Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Filiz Tekin'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılmış ve organlarının bağışlandığı öğrenilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T., sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı. Filiz Tekin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgundan teslim alındı. Tekin'in cenazesi, Ödemiş ilçesinde bulunan Kızılcaavlu köyünde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.



loading...