Eşinden şiddet gördüğü iddia edilen Filiz Tekin hayatını kaybetti Haberi



- İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşinin öldüresiye dövdüğü iddiasıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan iki çocuk annesi Filiz Tekin (38), dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Tekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, genç kadının organlarının bağışlandığı öğrenildi. İzmir’in Ödemiş ilçesinde iddiaya göre sık sık eşi İ. Tekin tarafından şiddet gören iki çocuk annesi Filiz Tekin, yine iddiaya göre eşinden şiddet görmesi üzerine kız kardeşleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Travma sonucu menenjit geçirdiği öğrenilen genç kadın hastanede yaşam savaşı verirken, dün gece acı haber geldi. Tekin, yapılan müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Filiz Tekin'in, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığı ve organlarının bağışlandığı öğrenildi. İki çocuk annesi Tekin, tarlada işçi olarak çalışıyordu. Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T., sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı. (CA-



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