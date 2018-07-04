Eşinden öğrendiği meslekte şehrin tek kadın ayakkabı tamircisi oldu İzle

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( KIRŞEHİR )-32 yaşındaki Özlem Ünlü, "Eşim sayesinde tüm makineleri kullanmayı öğrendim"-Hilmi Ünlü, "Çırağa ihtiyacım vardı, eşimin teklifini kabul ettim" KIRŞEHİR



Kırşehir'de 14 yıldır ev kadını olan 32 yaşındaki Özlem Ünlü, çırak arayan ayakkabı tamircisi kocasının yanında işe başladı.

İki yıldır kocası ile birlikte çalışan Özlem Ünlü, "Meslek altın bir bilezik, ben öğrendim çocuklarıma da öğreteceğim" dedi.

14 yıldır ev kadını olan ve eşinin yanına gidip geldikçe ayakkabı tamirciliğini yapabileceğini düşündüğünü anlatan 32 yaşındaki Özlem Ünlü, "Düşüncemi eşim ile paylaştım. Eşim de kabul edince yanında işe başladım. Çıraklık sürecim eşimin bana destek vermesi ile kolay geçti. Bana her şeyi öğretti. Ayakkabı boyamayı, makineleri nasıl kullanacağımı öğrendim" diye konuştu.

İki yıldır eşi ile birlikte ayakkabı tamiri yaptığını söyleyen Özlem Ünlü, "14 yıldır evde temizlikle uğraşıp çocuklara bakıyordum. İki yıldır da eşim ile birlikte çalışıyoruz. Şu anda tamir işlerinin hepsini tek başıma yapabiliyorum. Çalışarak eşime ve aileme katkıda bulunabileceğimi düşündüm. Eşim de olumlu yaklaşınca büyük bir zevkle çalışmaya başladım" ifadesinde bulundu. Eşinin de desteği ile Kırşehir'de ayakkabı tamiri yapan tek kadın olan Özlem Ünlü, "Çocuklarımın öncelikle eğitimlerini tamamlamalarını istiyorum. İnsanın başına ne gelebileceğini de bilemiyoruz. Baba mesleğini de çocuklarım öğrensin istiyorum. Meslek altın bir bilezik. Ben öğrendim. Eşim bana öğretti. Bende çocuklarıma öğreteceğim” dedi.

Mesleği babası Ramazan Ünlü'den öğrenen ve 25 yıldır Kırşehir'de ayakkabı tamiratı ile uğraşan Hilmi Ünlü, "Eşimin meslek öğrenme aşkı beni şaşırttı. Benimle beraber çalışmak istediğini söyledi.



Benim de dükkanda çırağa ihtiyacım olduğu için eşimin teklifini kabul ettim. İki yıldır yanımda ve işlerin çoğunu tek başına yapabiliyor" diye konuştu.

İlk başlarda şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşteriler ise kadın elinin değmesinin işteki titizliği de gösterdiğini ve erkeklerden işe daha çok önem verildiğini belirtti.



