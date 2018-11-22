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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Eşinden boşandı, arabasının arka camına “Boşanıyorum, çok mutluyum” yazısı astı İzle

Eşinden boşandı, arabasının arka camına “Boşanıyorum, çok mutluyum” yazısı astı İzle

Otomobilin arka camında asılı olan yazı

Fabrika 

-Hüseyin Yapıcı ile röp
-Hüseyin Yapıcı’nın arabasıyla gitmesi

( KARAMAN -ÖZEL)- Karaman’da 3 çocuk babası bir kişi, eşinden boşandığını arabasının arka camına astırdığı yazı ile herkese duyurdu KARAMAN

- Karaman’da üç çocuk babası bir kişi, eşinden boşandığını arabasının arka camına, “Boşanıyorum, çok mutluyum” yazısı asarak duyurdu. Karaman'da bir bisküvi fabrikasında çalışan 32 yaşındaki Hüseyin Yapıcı, 14 yıl önce eşiyle severek evlendiğini söyledi.

Eşi de başka bir fabrikada çalışan Hüseyin Yapıcı zamanla ailevi sorunlar yaşamaya başladı.
Eşi E.M. de sorunların ardından mahkemeye boşanmak için dava açtı. Önceki gün Karaman'da görülen davada mahkeme çiftin boşanmasına karar verirken, çocukları da anne E.M'ye verdi. Eşinden boşanan Hüseyin Yapıcı ise arabasının arka camına, “Boşanıyorum, çok mutluyum” yazısı astı. Arabanın arka camındaki yazıyı görenler ise şaşkınlık yaşıyor. "Ben çok sevdim" diyen Hüseyin Yapıcı, “Seven insan biran önce gidip mahkemeye dava açmazdı. Ben bir söz verdim kendime. Son ana kadar da bekledim. Hiç olumlu sonuç almadım. Olumlu sonuç alamadığım gibi mahkemede bir takım şeylerle karşılaştım. Bu yüzden böyle bir şey yapma gereği duydum” dedi.
14 yıllık evli ve 3 çocuğunun olduğunu belirten Yapıcı, “Mahkemeye böyle gitmedim, son anda arkadaşımı aradım, geldi ve gerekeni yaptı. Mahkeme çıkışında yapıştırdık ve ayrıldık. Ben söz verdim mi sözünü tutan bir insanım. Onlara da bir söz verdim, eğer böyle bir şey olursa mahkemeden boşanma çıkarsa, ben böyle bir şey yaparım dedim ve yaptım. Bu yazıdan dolayı bir tepkiyle karşılaşmadım, ancak trafik ışıklarında durduğum zaman fotoğraf çektiklerini gördüm. Birkaç gün sonra yazıyı kaldırırım” diye konuştu.

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