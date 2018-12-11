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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Eşi ve oğlunu öldüren baba yakalanacağını anlayınca kendisini yaraladı - OSMANİYE

Eşi ve oğlunu öldüren baba yakalanacağını anlayınca kendisini yaraladı - OSMANİYE

- Yaralı zanlının kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesi acil servisi önü - Hastane önünde jandarmanın güvenlik önlemi almasıEşi ve oğlunu öldüren baba yakalanacağını anlayınca kendisini yaraladı - Osmaniye 'de eşi ve oğlunu öldüren iki çocuğunu da yaraladıktan sonra kaçan zanlı, jandarma timlerini görünce silahı başına dayayarak ateş etti - Zanlı, yaralı olarak hastaneye kaldırıldıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de eşi ve oğlunu öldüren, iki çocuğunu da yaraladıktan sonra kaçan zanlı, jandarma timlerini görünce silahı başına dayayarak ateş etti. Yaralanan zanlı hastaneye kaldırıldı.Merkeze bağlı Dereli köyünde tartıştığı eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş açan Kemal E. olay sonrası kaçmış, jandarma bölgede geniş çaplı araştırma başlatmıştı.Jandarma timleri, köye yakın ormanlık alanda Kemal E'nin izine rastladı. Jandarma timlerini gören Kemal E, olayı gerçekleştirdiği tabancayı başına dayayarak ateş etti.Yaralanan Kemal E. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Zanlının tedavisinin ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüleceği bildirildi.
- Olay9 Aralık'ta akşam saatlerinde, merkeze bağlı Dereli köyünde Kemal E, eşi ve 3 çocuğuna tabancayla ateş açmış, zanlının eşi Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. hayatını kaybetmiş, yaralanan Didem E. ve Emre E. hastaneye kaldırılmıştı.

Acil Servis Hastane Jandarma Güvenlik Önlemi Ormanlı 

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