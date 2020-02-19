Eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandı - HATAY
- Cinayetin işlendiği sokaktan görüntü - İnceleme yapan polis ekipleri - Sokakta bulunan vatandaşlar Hatay 'da eşi tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kadın yaralandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde eşi tarafından sokakta tabancayla vurulduğu ileri sürülen Suriye uyruklu kadın yaralandı.İddiaya göre, Antalya'da yaşayan Suriyeli Süleyman M. (25), yaklaşık bir ay önce evini terk ederek 1,5 yaşındaki çocuğuyla Hatay 'ın Kırıkhan ilçesindeki babasının evine giden eşi Meyrem S. (19) ile görüşmek istedi.Süleyman M, görüşme isteğini reddeden eşine sokakta tabancayla ateş etti.Yaralanan kadın, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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