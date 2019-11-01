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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Eşi tarafından katledilen kadın ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Eşi tarafından katledilen kadın ve 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı Haberi

cenaze öncesi

Cenaze Cenaze Namazı Cuma Namazı Gesi Başkent 

-namazın kılınması
-tabutlardan görüntü
-detaylar

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Avusturya'nın başkenti Viyana’da yaşayan ve kocası tarafından çocuklarıyla katledilen Kırşehirli kadın, 2 çocuğuyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.Kocası tarafından katledilen kadın ve 2 çocuğu, Kırşehir'de Ali Çam Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına sevenleri tarafından uğurlandı.İddiaya göre, Viyana’nın güneyindeki Baden bölgesinde bulunan Kottingbrunn kasabasında meydana gelen olayda, Tuğba A. boşanmak istediğini söyleyince eşi Samet A. (31) çılgına dönmüş, cani koca önce eşi Tuğba’yı (29) ve 2 yaşındaki kızı Tuana'yı bıçakla, 11 aylık oğlu Selman’ı ise boğarak katletmişti.
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