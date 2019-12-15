Eşi tarafından dövüldüğü iddia edilen Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

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( İZMİR )- Eşi tarafından şiddete maruz kaldığı iddia edilen ve hastanede yaşam savaşını kaybeden Filiz Tekin için cenaze töreni düzenlendi İZMİR



- İzmir Ödemiş’te eşi tarafından öldüresiye dövülüp günlerce bir odada tutulduğu iddia edilen iki çocuk annesi 38 yaşındaki Filiz Tekin, kız kardeşleri tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tekin, Ödemiş ilçesinde bulunan Kızılcaavlu köyünde düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. İddiaya göre İzmir Ödemiş'te sık sık eşi tarafından şiddet gören tarla çalışanı iki çocuk annesi Filiz Tekin, geçen cuma günü eşi İ.T. tarafından şiddete maruz kaldı ve günlerce bir odada bekletildi. Tekin'in kız kardeşleri Tekin'in durumunu haber alarak onu Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi gören ve travma sonucu menenjit geçiren Tekin, yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti. Filiz Tekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgundan teslim alındı. Tekin için Ödemiş ilçesinde bulunan Kızılcaavlu köyünde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde jandarma tarafından güvenlik önlemi alınırken, Tekin'in bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T., sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı. (OŞ-CA-



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