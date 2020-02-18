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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü...O anlar kamerada

Eşi son anda yakaladı, dayanamayarak 5. kattan aşağı düştü...O anlar kamerada

Olay yerinden görüntüler

Acil Servis Amatör Kamera Kamera Amatör 

-Polislerden görüntüler
-Ekiplerden görüntüler
-Şahsın atlaması

( KAYSERİ )- Şahsın 5. kattan düştüğü anlar amatör kameraya yansıdı KAYSERİ

- Kayseri'de bunalıma girdiği iddia edilen şahıs 5. kattaki evinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Şahsın 5. kattan düştüğü anlar ise amatör kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi 736. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen S.K.(55) 5. kattaki evlerinin balkonundan aşağıya kendini sarkıttı. Eşinin son anda yakaladığı ve ikna çabaları sonucunda balkonda tutunmaya çalışan S.K., bir süre sonra dayanamayarak aşağı düştü. Düşme anı saniye saniye çevredekiler tarafından kaydedilirken, yaşanan panik görüntülere yansıdı. Olayın ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan S.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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