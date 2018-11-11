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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı - KAHRAMANMARAŞ

Eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı - KAHRAMANMARAŞ

- Şüphelinin sağlık raporuna getirilişi Kahramanmaraş 'ta silahlı saldırı: 3 ölü - Boşanmak istediği eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın ile annesi ve babası hayatını kaybettiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldüren kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 3 çocuk annesi Sibel A. (24), eşi Ramazan A'dan (27) boşanmaya karar vererek babası Ali Çiftçi'nin (58) Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi'ndeki evine gitti.Sabah 06.15 civarında kayınpederinin evinin önüne gelen Ramazan A, namazdan dönen Ali Çiftçi'yi av tüfeğiyle vurdu. Daha sonra eve giren Ramazan A, eşi Sibel A. ve kayınvalidesi Pakize Çiftçi'ye (56) ateş etti.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ramazan A'yı gözaltına aldı.Hayatını kaybettikleri belirlenen Sibel A. ile anne ve babasının cenazeleri, savcının incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.Öte yandan, saldırı sırasında çiftin 7, 2 ve 1 yaşındaki çocuklarının evde olduğu öğrenildi.

Silahlı Saldırı Sağlık Raporu Kayınvalide Polis Ekipleri Saldırı 

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