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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiası - MARDİN

Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiası - MARDİN

- Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiası - Köyden detaylar - Saldırının yaşadnığı evden detaylar - Akrabasının konuşması - Güvenlik önlemleri Eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiası - Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürerek kaçtığı iddia edilen şüphelinin, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından sabıkasının bulunduğu ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirtildi - Jandarmanın köydeki güvenlik önlemleri sürerken, şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyorMARDİN (AA) - Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürerek kaçtığı öne sürülen zanlının, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçlarından sabıkasının bulunduğu ve adli kontrol kararıyla salıverildiği belirlendi.Işıkyaka köyünde şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine sığınan eşi Rojda Bulga (26), kayınpederi Eyyüp ve kayınvalidesi Sadiye Andiç'i dün silahla öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen Mehmet Salih Bulga'nın yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırılan 3 cesedin otopsi işlemleri sürüyor. - Babasını da bıçaklamışŞüphelinin, madde bağımlısı olduğu ve çeşitli suçlardan sabıkasını bulunduğu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı, yaklaşık bir ay önce de babasını bıçakladığı öğrenildi.Öte yandan, Rojda Bulga'nın, Mehmet Salih Bulga ile 3 yıl önce kaçarak evlendiği belirtildi. - Köyde güvenlik önlemleri sürüyorJandarma ekiplerince olayın ardından köyde alınan güvenlik önlemleri sürüyor.Andiç ailesinin köydeki akrabalarından Davut Öyük, olayın aile fertleri yemek yerken yaşandığını söyledi.

Öyük, "(Mehmet Salih Bulga) Gelmiş, ateş açmış. Tartışma mı olmuş ne olmuş bilmiyoruz. Geldim, baktım, ambulans ve asker buradaydı." diye konuştu.

Adli Kontrol Uyuşturucu Madde Bağımlısı Kayınvalide Hırsız 

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