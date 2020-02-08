Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Eşi ile tartışan kadın tabancasına sarıldı...O anlar kamerada

Eşi ile tartışan kadın tabancasına sarıldı...O anlar kamerada

güvenlik kamerası görüntüleri

( ÇORUM )- Eşi ile tartışan kadın tabancayla çevredekilere korku dolu anlar yaşattı- Polisin cesareti faciayı önledi ÇORUM

Polis Polis Memuru Kamera Güvenlik Kamerası Memur 


- Çorum’da eşi ile tartışan bir kadın, çantasından çıkardığı tabancayla bir el ateş açarak çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Polis memuru ise bir süre sarf ettiği çabanın ardından kadının elindeki silahı aldı. O anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olay, 6 Şubat Perşembe günü öğlen saatlerinde Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.S. isimli kocası ile eşi olduğu ileri sürülen S.S. (45) bilinmeyen bir nedenden dolayı terminal peronlarının olduğu alanda tartışmaya başladı.
Araya giren polisler A.S.’yi olay yerinden uzaklaştırırken, öfkesine hakim olamayan kadın ise koşar adımlarla kimsenin olmadığı bir alanda giderek çantasındaki tabancayı çıkartıp havaya bir el ateş etti. O anda görevli bir polis memuru kadını etkisiz hale getirmeye çalıştı. Polis memuru beklemeden kadının elindeki tabancayı almak için bir süre çaba sarf etti. Olay yerine çok sayıda polisin gelmesiyle kadın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen S.S.’nin işlemleri devam ediyor. Otogarda dehşet yaşatan kadının görüntüleri ise güvenlik kameralarınca görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı