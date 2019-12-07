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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurtta vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı

Esenyurtta vatandaşların eşek ve sıpa şaşkınlığı

Eşeklerin otlaması

Lyon Hatıra Fotoğrafı 

-Vatandaşların fotoğraf çektirmesi
-Röportajlar
-Vatandaşın sıpayı karşıdan karşıya geçirmesi
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Karşıdan karşıya geçemeyen sıpayı kucağına alarak yardımcı oldu- Başıboş eşek ve sıpayı gören vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi İSTANBUL

- Esenyurt'ta bir eşek ve sıpasının ilçenin ortasında yeşil alanda otlarken gören vatandaşlar şaşırırken, bazıları ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Zaman zaman yola atlayan eşek karşıya geçince tek kalan sıpayı da bir vatandaş kucaklayarak karşıdan karşıya geçirdi. Bir milyona yaklaşan nüfusu ve yoğun göç almasıyla dikkat çeken Esenyurt'ta ilçenin ortasında bir eşek ve yanındaki sıpasını çimenleri yerken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Zaman zaman yola da çıkan eşek ve sıpası trafikte de tehlike oluşturdu. Eşeklerin sevimli hallerini gören vatandaşların bazıları birlikte fotoğraf çektirirken, bazıları ise onları cep telefonlarına kaydetti.
Sıpayı kucaklayıp karşıdan karşıya geçti Eşek yoğun trafikte karşıya geçince yavrusu geçemedi. Bu sırada orada bulunan bir vatandaşın ise sıpayı kucaklayarak yolun karşısına geçirmesi ilginç anlar oluşturdu. Sıpayı karşıdan karşıya geçiren bir vatandaş ise, " Hatıra fotoğrafı çektirdim eski günlerimiz aklıma geldi" diye konuştu.
Remzi Polat isimli vatandaş, şaşırdığını ifade ederek, "Yavru diğeri de annesi olsa gerek. Böyle bir yerde olması. Yolun kenarı tehlikeli olur ama şaşırdım gerçekten" dedi.

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