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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt Zabıtası'ndan eczanelere maske fiyatı denetimi

Esenyurt Zabıtası'ndan eczanelere maske fiyatı denetimi

Zabıta eczane denetim

Karaborsa Fiyat Artışı Koronavirüs Zabıta Ameliyat 

-Eczacı röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Son günlerde fiyat artışı ve karaborsaya düşmesiyle gündeme gelen sağlık maskeleriyle ilgili olarak Esenyurt belediyesi zabıta ekipleri ilçelerinde bulunan eczanelerde denetim yaptı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de görülmeye başlayan koronavirüs vakalarının ardından sağlık maskelerine talep arttı. Talep artışı sonrasında ise bazı fırsatçılar maskelerde fahiş zamlar yaptı. Bazı yerlerde ameliyat ve m3 maskelerin karaborsaya düştüğü öğrenildi. Esenyurt ilçesi zabıta ekipleri bugün sabah saatlerinde eczanelerde gerçekleştirdikleri denetimde eczanelerdeki maske stoğu ve satış fiyatlarını inceledi. “Hiçbir eczanede bulunmuyor” Eczacı Erhan İlhan maske stokları hakkında “Şuan sıkıntı karaborsaya girdiği için hiçbir eczanede bulunmuyor. Bulunan da artık yüklü miktarlarda satıldığı için midir? Şuan her hangi bir talebimiz de bulunmuyor. Zabıta denetimlerini de uygun buluyoruz en azından bu şekilde milletin mağduriyeti gideriliyor. 1 liraya verdiğimiz maske şuan 150 lira falan olmuş. Bu yüzden bu şekilde denetimler olması daha iyi. Zaten 2-3 aydır yok satıyoruz. Şuan kendimiz ailemiz için bile bulamıyoruz” dedi.

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