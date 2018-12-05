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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'taki servis minibüsünde dikkat çeken 'tabure' ayrıntısı

Esenyurt'taki servis minibüsünde dikkat çeken 'tabure' ayrıntısı

Taburelerden görüntü

Kamera İşçi Servisi 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta 2'si ağır 14 kişinin yaralandığı servis minibüsü kazasında, minibüs içerisinde taburelerin olması arada fazla yolcu alma ihtimalini akıllara getirdi. Sabah 08.00 sıralarında, Esenkent'te bir işçi servisi minibüsü kaza yapmıştı. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Yaşanan kaza sonrası minibüs içerisinde dikkat çeken kare kamera tarafından kaydedildi. Görüntüde servis içerisinde plastik tabureler yer aldı. Taburelerin görüntülenmesi servis içerisinde haddinden fazla yolcu alındığı ihtimalini akıllara getirdi. (MD-ÖFA
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