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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt'taki servis minibüsü kazası kamerada

Esenyurt'taki servis minibüsü kazası kamerada

Kaza anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Cep Telefonu 


- Esenyurt'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü önce ağaca çarptı, ardından devrildi. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Öte yandan kaza sonrası yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza Esenyurt Esenkent-Hadımköy Yolu üzerinde bu sabah saat 08:15 sıralarında meydana geldi. Servis minibüsü sürücüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybetti. Araç ilk önce yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından devrildi. Kazada serviste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çekilen görüntüler adeta can pazarını andırdı. Yaralılar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
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