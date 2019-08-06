Esenyurt’ta yaşayan 117 Suriyeli, ülkesine kesin dönüş yaptı Haberi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt’ta yaşayan 117 Suriyeli, Esenyurt Belediyesi’nin lojistik desteğiyle ülkelerine kesin dönüş yaptı. Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan ve imkanları olmayan Suriyeli ailelere memleketlerine dönmeleri için lojistik destek sağlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 5 binin üzerinde Suriyeliyi'nin ülkesine dönmesine yardımcı olan Esenyurt Belediyesi, bu kez de 117 Suriyeliyi uğurladı. Esenyurt eski belediye binası yanında toplanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 117 Suriyeli, ülkelerine kesin dönüş yaptı. Dönüş yapan Suriyeliler, öncelikle Hatay, Şanlıurfa ve Kilis’teki sınır kapılarına Esenyurt Belediyesi konvoyu ile gidiyor. Buradan yine Türkiye yetkilileri yardımı ile memleketlerine dönen Suriyelilerin 5 yıl boyunca Türkiye’ye giriş yapmaması isteniyor. Türkiye’ye 6 yıl önce gelen ve burada evlenen 25 yaşındaki Muhammet Bekir ise 2 çocuk sahibi olduğunu ifade ederek Türkiye’de çeşitli işlerde çalıştığını söyledi.



Bekir, “6 yıldır annemi ve babamı görmediği için heyecanlıyım. Çocuklarım ilk kez annemi babamı görecek. Annem çok heyecanlı benim çocuğumu ilk kez görecek” dedi.

“Gittikleri zaman 5 sene geri dönemeyecekler” Suriyelileri uğurlamaya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise Suriye’deki savaştan dolayı Türkiye’ye gelen ve bir süredir burada yaşayan insanların geri dönmek için belediyeye başvurduklarını kaydederek, “Esenyurt’ta biz de elimizden geldiğince onların huzurlu ve mutlu olmaları için çocuklarının iyi eğitim almaları için burada bulundukları sürede, mutlu olsunlar diye elimizden geleni yaptık. Artık onların kendi memleketlerine dönmesi onlar içinde bizim içinde en doğrusuydu. Bize başvurdular memleketlerine gidecekler. Bu tatil için değil gittikleri zaman 5 sene buraya geri dönemeyecekler. Dolayısıyla kalıcı bir gidiş olacak. Umarım bundan sonraki yaşamlarında mutlu olurlar huzurlu olurlar. Bulunduğumuz coğrafya da umarım huzur sağlanır. Kardeşçe dostça yaşarız. Belki ilerleyen sürede bizlerde onları ziyaret eder çaylarını içeriz. Böylelikle kötü günler geçmiş olur” diye konuştu.

“Uyumsuzluk sorunu başladı” Yol ücretleri ve iaşe bedellerini karşıladıklarını ifade eden Bozkurt, “Sınıra kadar onları yolcu ediyoruz. Sınırdan sonrada Kızılay memleketlerine evlerine göndermek için orada destek verecekler. Bundan sonraki süreçte de bu uygulama devam edecek. Onları evlerine döndürmek için teşvik edeceğiz. Böylece onlarda biz de daha çok huzurlu olacağız. Zira bir uyumsuzluk sorunu başladı.

Bu da bir zorunluluk haline geldi” şeklinde konuştu.



