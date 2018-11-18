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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
- Esenyurt'ta yaralı martının imdadına zabıta ekipleri yetişti

- Esenyurt'ta yaralı martının imdadına zabıta ekipleri yetişti

Martıyı yakalanması

Hastane Akalan Zabıta Memuru Cep Telefonu Zabıta 

-Araca konulması
-Hastaneye teslim edilmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta yaralanarak yeşil alana düşen martının imdadına zabıta ekipleri yetişti. Zabıta ekipleri tarafından güçlükle yakalanan martı, tedavi edilmesi için Avcılar'da bulunan bir hastaneye götürüldü. Olay, Esenyurt Esenkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaralan martı yol kenarında bulunan yeşil alana düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yaralı martıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak yaralı martı zabıta memurundan korkup kaçmaya başladı.
Bir süre sonra güçlükle yakalanan martı, arabaya götürüldüğü sırada, korkup zabıta memurunun eline saldırdı. Martı,tedavi edilmesi için Avcılar'da bulunan bir hastaneye teslim edilirken,renkli görüntüler oluşturan onlarda cep telefonu kamerasına yansıdı. (ZA-ÖFA
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