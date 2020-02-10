Esenyurt'ta yangın:Mahsur kalan anne ve bebeği kurtarıldı

-Röportaj

-Dumanların arasında itfaiyenin vatandaşlara seslenmesi

-Bebekli annenin kurtarılması



( İSTANBUL )- Dumanlar arasındaki eve giren itfaiye ekibi vatandaşlara böyle seslendi- "Rahat nefes alacağınız bir yere geçin" İSTANBUL



- Esenyurt'ta 4 katlı bir apartmanda çıkan yangında aralarında bir anne ve bebeğin de olduğu çok ayıda kişi mahsur kaldı. Dumanlar arasındaki eve giren itfaiye üst kattaki vatandaşlara, "Herkes nefes alacağı yerlere geçsin" diyerek seslendi. Yangın, Fatih Mahallesi 872'nci sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairesinde yaşandı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangının dumanları kısa sürede bütün apartmanı sardı. Aralarında bebek ve çocukların olduğu çok sayıda kişi yangında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracılığıyla bir yandan mahsur kalanlara ulaşırken diğer yandan yangının çıktığı dairede söndürme çalışması gerçekleştirdi. Olayı gören bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, sesler vardı. Çocuklar çatıya çıkmıştı. İçeride insanlar var itfaiye onları kurtarmaya çalışıyor onları. Henüz belli değil neden çıktığı" dedi.

Anne ve bebeği kurtarıldı Çıkan yangında mahsur kalanlar arasında anne ve bebeği de vardı. İtfaiye ekipleri binanın son katında bulunan daireden merdiven aracılığıyla anne ve bebeğini kurtardı. 112 ekipleri dumandan etkilenen anne ve bebeğine ambulansta ilk müdahaleyi yaparken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. "Rahat nefes alacağınız bir yere geçin" Yangının çıktığı kata ulaşan itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu sırada dumandan etkilenmemek için yangının çıktığı binada arka camlara çıkan vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. Vatandaşlara bir itfaiye eri, "Sakin olun yangın söndü, rahat nefes alacağınız bir yere geçin" diye seslendi. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin çalışmalarından sonra belirlenecek. (MD- ÖY-



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