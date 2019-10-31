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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü ortalığı karıştırdı

Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü ortalığı karıştırdı

Güvenlik kamerası

Polis Merkezi Cinsel Organ Güvenlik Kamerası Arbede İçki Şişesi 

-olay yerinden görüntüler
-detaylar

( İSTANBUL )- Yabancı uyruklu sarhoş sürücü, cinsel organını gösterdi, darp edilmek istendi İSTANBUL

- Esenyurt'ta yabancı uyruklu sarhoş sürücü vatandaşlara cinsel organını gösterince darp edilmek istendi. Arbede kısa sürede olay yerine gelen polis sayesinde büyümeden önlenirken, şüpheli polis merkezine götürüldü. Olay, Bağlarçeşme Mahallesi Bağlarçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu sarhoş sürücü önce ters yöne girmeye çalıştığı sokaktaki tuzağa takılarak lastiklerini patlattı. Daha sonra aracından inen sürücü sağa sola küfrederek cinsel organını gösterdi. Vatandaşların tepkisi üzerine kısa süreli arbede yaşandı. Sürücü darp edilmek istenirken olay yerine çağrılan polis şüpheliyi gözaltına aldı. Lastikleri patlayan ve hasar gören aracın içinden içki şişesi de çıktı. Şüpheli, polis merkezine götürülürken üstünden pasaport çıkmadı. Araç ise çekici yardımı ile otoparka çekildi. Yaşanan anlar kamerada Yaşanan olay anı ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde arbede anı ve şüphelinin cinsel organını göstermesi yer alıyor. (Md- ÖY-
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