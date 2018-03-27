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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Video

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu - İSTANBUL Video

- Ekiplerin eve girişinden görüntü - Ekiplerin aracından görüntü - Ekiplerin görüntüsü - Helikopter görüntüsüEsenyurt'ta uyuşturucu operasyonu - Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda şüpheliler yakalandıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen kişilere ait 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Helikopter destekli, özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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