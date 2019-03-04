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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi - İSTANBUL

Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdi - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi yaşamını yitirdiİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Mahsuni Şerif Caddesi'ndeki bir inşaatın iş makinesiyle açılan kanalizasyon çukuruna kanal bağlantısı yapmak amacıyla giren 45 yaşındaki işçi Hüsamettin Türkmen, kayan toprağın altında kaldı.Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu toprak altından çıkarılan Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkmen'in cesedi morga kaldırıldı.Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

İş Makinesi Kanalizasyon Muhabir 

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