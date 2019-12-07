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07 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı

Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda feci kaza: 1 ağır yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Devlet Hastanesi Ağır Yaralı Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Motosikletten görüntü
-Ayakkabılardan görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Çarpmanın etkisi ile ayağından çıkan ayakkabıları yolda kaldı İSTANBUL

- Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı yolunda motosikletli genç aynı istikamette giden tır çarparak ağır yaralandı. Kaza sonrası yolda trafik durma noktasına gelirken, gencin ayakkabıları ise yola fırladı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. 39 SG 382 plakalı motosiklet sürücüsü genç ve arkasındaki kişi bağlantı yolu üzerinde seyir halindeydi. İddiaya göre, motosikletli genç henüz bilinmeyen bir nedenden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yine aynı şeritte giden bir tıra arkasından çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yerde birkaç metre sürüklendi ve parçalandı. Plakası alınamayan tır ise olay yerinden kaçtı. Durumu ağır olan genç olay yerinden geçen ambulans ile yakında bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Burada ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsü devlet hastanesine sevk edildi. Motosikletin arkasında olduğu söylenilen kişinin ise durumunun iyi olduğu söylenildi. Ayakkabıları yola fırladı Olay yerine gelen trafik ve devriye ekipleri ise kazayla ilgili rapor tuttu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü gencin ayakkabıları ise yol kenarına fırladı. Bir süre durma noktasına gelen trafik, çekicinin motosikleti yoldan kaldırması ile normal seyrine döndü. Kazayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Motosiklet tıra arkadan çarptı. Gencin durumu ağırdı" dedi.

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