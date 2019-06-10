Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta tekmeli tokatlı laf atma kavgası kamerada Haberi

Esenyurt’ta tekmeli tokatlı laf atma kavgası kamerada Haberi

Kavga anı görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Biber Gazı Polis Merkezi Laf Atma Kavgası Akaryakıt İstasyonu Polis Ekipleri 


- Esenyurt’ta Ramazan Bayramı’nın 2’inci günü akaryakıt istasyonu önünde meydana gelen tekmeli tokatlı laf atma kavgası kameralara yansıdı. Yaşanan kavgayı ayırmak isteyen istasyon çalışanları da darp edildi. Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba Günü Doğan Araslı Bulvarı üstünde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen 2 kadına bir erkek tarafından laf atıldı. Bu sırada başka bir erkeğin duruma tepki göstermesi ile tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma grubun büyümesi ile tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Akaryakıt istasyonu çalışanları da kavgayı ayırmak istedi. Büyüyen kavgayı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri biber gazı kullanarak ayırdı. Taraflar önce hastane ardından da polis merkezine götürüldü. Kavga anı kamerada Yaşanan kavga kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların tekme tokat ve yumruk ile birbirlerini darp etmesi ve araya giren akaryakıt istasyonu çalışanlarının da darp edilmesi yer alıyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı