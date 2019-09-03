Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- Esenyurt'ta tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu İzle

- Esenyurt'ta tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu İzle

Boş kovanlardan detay

Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-olay yerinden detay
-mahallele sakini ile röp.
-genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta aynı mahallede oturan iki komşu arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga sırasında bir şahıs komşusunu 5 el ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, komşusunu vuran şahıs olay yerinden kaçtı. Olay, Esenyurt Üçevler Mahallesi 893 sokakta sabah 10:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet olan komşular mahallede tekrar karşı karşıya geldi. Aralarında önce tartışma yaşanırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir şahıs yanında bulunan silahıyla, Beşir S. ayağından ve kolundan vurarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören komşular hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Beşir S'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, olay yerinde güvelik şeridi çekerek inceleme başlattı. 5 adet boş kovana rastlayan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. ECI-ZA-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı