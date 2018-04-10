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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta sokak ortasında yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta sokak ortasında yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Olay yeri

Silahlı Saldırı Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Koca Dehşeti 

-Cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt'ta sokak ortasında yaşanan eski koca dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı. Olayın hemen ardından çekilen görüntülerde başından vurulan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca ise yerde yaralı şekilde yatıyor. Olay, dün sabah erken saatlerde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'ne meydana gelmişti. Yaklaşık 10 gün önce eşinden boşanan Derya Ç. işe gitmek için kaldığı evden çıktığı esnada kocası Vedat H.'nin silahlı saldırısına hedef olmuştu. Eski eşini vuran Vedat H. daha sonrada olay yerine intihara teşebbüs etmişti. Sokak ortasında yaşanan dehşete ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Olayın hemen ardından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde sağlık ekipleri yaralı kadına ve saldırgana müdahale ediyor. Yaralı kadın, ambulansa bindirilerek hastaneye götürülüyor. Bu sırada saldırgan ise kanlar içerisinde yerde yatıyor.
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