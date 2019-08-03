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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı kavga kamarada

Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı kavga kamarada

Güvenlik kamerası

Hastane Silahlı Kavga Dövme Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıdan ambulans içi görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sokak ortasında yere yatırdıkları şahsı önce sopayla dövdü, sonra silahla yaraladı İSTANBUL

- Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla bacağından yaralanarak hastaneye kaldırdı. Yaşanan olay anı güvenlik kamerasında yansırken, görüntülerde, şüphelinin önce yere yatırıp sopayla dövdüğü adama silahla ateş ettiği görülüyor. Olay, saat 13.30 sıralarında Mehter Çeşme Mahallesi’nde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden olayı, iki grup arasında sokak ortasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve şüphelilerden birisi yere yatırdığı adamı sopa ile dövdü. Kavgada daha da büyürken bir şüpheli yerde yatan adama silahla ateş etti ve motosikletle binerek kaçtı. Yaralanan Ahmet A.(20) ise ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine kısa sürede Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri geldi. Gelen ekipler olay yerine şerit çekerek boş kovanları muhafaza altına aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Silahla kavga ve yaralanma anı kamerada Yaşanan feci olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yer yatırdığı Ahmet A.’yı sopa ile dövmesi sonrasında ayağına silah ile sıkıp tekmelemesi yer alıyor. Görüntülerin devamında ise şüphelinin bir motosiklet ile kaçması da görülüyor. (MD-YM-
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